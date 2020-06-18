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Haber Giriş: 18.06.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" dedi ve paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek

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Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" dedi ve paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek
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BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak ormanlık yangınlarına karşı gözetleme yapacağını duyurdu.

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'nın orman yangınlarına karşı gece gündüz uçarak gözetleme yapacağını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, Ülkemizin her derdine çare bulabiliriz dedi ve paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

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