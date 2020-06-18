Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" dedi ve paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak ormanlık yangınlarına karşı gözetleme yapacağını duyurdu.
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'nın orman yangınlarına karşı gece gündüz uçarak gözetleme yapacağını duyurdu.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 18, 2020
Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🌳🇹🇷 https://t.co/FdpHU1JJDy
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