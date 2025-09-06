Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız, müreffeh Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek

Haberin Devamı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda düzenlenen 'Savaşan İHA Yarışması'nı ziyaret etti. Ziyarette Selçuk Bayraktar'a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve protokol üyeleri eşlik etti. Selçuk Bayraktar ve beraberindekiler ilk olarak geçen yılki TEKNOFEST 'Savaşan İHA Yarışması'nda sıralamada ilk 5'e girip, bu yıl 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'na katılan yarışmacıların çadırlarını ziyaret ederek, hazırlıkları takip etti.

'BU YARIŞMALARI DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Burada konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale'deki TEKNOFEST yarışmasına 40 takımın katıldığını söyleyerek, "Birkaç bin ziyaretçi katılımı oldu. Şu anda yıldızlar kategorisi dediğimiz sadece 5 takımın yarıştığı bir kategoride yarışmalar devam ediyor. Bu çok daha zor bir kategori. Arkamda benim de mezun olduğu İTÜ takımımız var. Yaklaşık 10 yıldır yarışmalara katılan bu takımın şampiyonlukları da var. Diğer bir çadırda da Savaşan İHA yarışmasının şampiyon olan takımı vardı. Onları ziyaret etmeye, teknolojinin şampiyonlarını bu adamızda ziyaret etmeye geldik. Yarışmacılarımızın eserleriyle iftihar ediyoruz. İnşallah tam bağımsız, müreffeh Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek. Umarım güzel bir deneyim geçirmişlerdir. Bu yarışma geçen yıl Adana'da düzenlendi. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de düzenledik. Vatan toprağımız olan her yerde bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Tüm milletimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Selçuk Bayraktar ve beraberindekiler devam eden yarışmaları uçuş alanında takip etti.