×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk Bayraktar: Son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#BAYKAR#TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar: Son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 18:00

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ'a yapılan alçak saldırı sonrası CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 'Türkiye artık ülkemizin bağımsızlığı için savunma sanayiinde dünyaya damgasını vuracak eserler üretiyor. Bunun birilerini rahatsız edeceğini biliyorduk, daha önce de teröristler 2015 yılında SİHA'larımızın olduğu bölgeye saldırıda bulunmuşlardı. Bizim bu alandaki mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Hem cenazelere katıldık hem yaralılarımızı ziyaret ettik. Bugün de burada SAHA Expo'da saldırıya uğrama sebeplerinin olduğu yerdeyiz. Türkiye artık ülkemizin bağımsızlığı için savunma sanayiinde dünyaya damgasını vuracak eserler üretiyor.

Bunun birilerini rahatsız edeceğini biliyorduk, daha önce de teröristler 2015 yılında SİHA'larımızın olduğu bölgeye saldırıda bulunmuşlardı. Bizim bu alandaki mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Bir anlamda ülkemizin tam bağımsız olması idealiyle çalışmalarımız Allah bize ne kadar fırsat verdiyse devam edecek. Mücadelemize devam edeceğiz.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Hainlere inat daha fazla üreteceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Hainlere inat daha fazla üreteceğizHaberi görüntüle

Selçuk Bayraktar: Son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#BAYKAR#TEKNOLOJİ

BAKMADAN GEÇME!