Selçuk Bayraktar Radyo D’ye konuk oldu: Burası bir misyon festivali

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TEKNOFEST Güneydoğu’da yerini alan ve yayınlarıyla Şanlıurfa’daki heyecanı dinleyicilerine aktaran Radyo D, özel bir konuğu ağırladı. Demirören Medya Grubu’nun standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D için özel olarak tasarlanan cam stüdyodan gerçekleştirilen yayınına katıldı. Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu ile Radyo D Programcısı Çağlar Demirel’in sorularını yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST’i yüksek hızlı şarj istasyonuna benzetti: “TEKNOFEST alanına girdiğimde lunaparka veya Harikalar Diyarı’na gelmiş çocuk gibi mutlu oluyorum. Burası bir misyon festivali. Basit bir eğlence mekânı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer.” Selçuk Bayraktar, Demirören Medya ile Radyo D’ye de destek ve katkıları için teşekkür etti.

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HALUK BAYRAKTAR, DEMİRÖREN MEDYA STANDINI ZİYARET ETTİ

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TEKNOFEST GÜNEYDOĞU REKORA KOŞUYOR

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in medya paydaşı Demirören Medya Grubu tarafından 250 metrekarelik bir alanda kurulan standı ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, özetle şunları söyledi: “TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da bütün final yarışmacılarıyla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor. Muazzam bir heyecan var. Bizler de bu heyecanın parçası olmaktan, destek vermekten dolayı mutluyuz. Güneydoğu’da 157 paydaşımız var. Bu vesileyle Demirören Medya’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalin ikinci gününde 200 bin ziyaretçiye ulaştık.”

DİMİ’YE TEBRİK

Demirören Medya standını inceleyen ve Demirören Medya ekosistemi içinde geliştirilen, yerli ve milli AI asistanı ‘Dimi’ ile özel olarak ilgilenen Bayraktar, Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur’dan projeyle ilgili bilgi aldı. Sistemi beğendiğini belirterek projeyi geliştiren ekipleri tebrik etti.

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YAPAY ZEKA PROJELERİ

Bayraktar, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapay zekâ simülasyonunu inceledi. Demirören Yayınları’nın standında “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi” albüm kitabıyla ilgili bilgi aldı. Bayraktar’a ziyaretinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti.