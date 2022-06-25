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Selçuk Bayraktar paylaştı: Testler başarıyla tamamlandı! Dikkat çeken Eren Bülbül mesajı

#AKINCI B#Selçuk Bayraktar#Eren Bülbül
Selçuk Bayraktar paylaştı: Testler başarıyla tamamlandı Dikkat çeken Eren Bülbül mesajı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Öte yandan AKINCI B'nin gövdesinde Eren Bülbül'ün 24 Haziran 2017'deki paylaşımı yer aldı.

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Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

EREN BÜLBÜL DETAYI

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı AKINCI B'nin gövdesinde yer aldı.

 

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#AKINCI B#Selçuk Bayraktar#Eren Bülbül

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