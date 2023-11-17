Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 7. test uçuşunu da başarıyla tamamladı

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

#BayraktarTB3 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️🚀#BayraktarTB3 successfully completed its 7th flight test. ✈️⚓️🚀



Sistem Performans ve Kalifikasyon Testi

System Performance and Qualification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/QZ1bXPnKXd — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 17, 2023

Uçuşun Sistem Performans ve Kalifikasyon Testi olduğu öğrenildi.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.