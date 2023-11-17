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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 7. test uçuşunu da başarıyla tamamladı

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#Selçuk Bayraktar#Baykar#TB3
Selçuk Bayraktar paylaştı TB3 7. test uçuşunu da başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 19:18

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 7. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

Uçuşun Sistem Performans ve Kalifikasyon Testi olduğu öğrenildi.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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#Selçuk Bayraktar#Baykar#TB3

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