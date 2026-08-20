Selçuk Bayraktar: Oyunun dışında kalmamak için stratejimizi belirledik

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin ikinci defa düzenlendiğini anımsatarak, "Amacımız, mavi vatan bilincini tüm nesillerimizle paylaşmak, yüksek teknolojinin geleceğini tasarlayacak gençlerimizi bir anlamda yarışmalarla, toplumumuzla buluşturmak, teknolojinin şampiyonlarını, aynı zamanda donanmamızın göz bebeği, milli teknolojimizin eserleri olan hem gemilerimiz hem de onların üzerindeki hava araçlarımızla bir araya getirmek. Arka taraftaki gördüğünüz Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pistli gemilerden kalkan insansız hava aracı oldu ve deniz havacılığında adeta çığır açtı." diye konuştu.

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TEKNOFEST MİSYONU

Teknoloji yarışmalarında TEKNOFEST'in rekor kırdığına işaret eden Bayraktar, müsabakalara 1,6 milyon öğrencinin başvurduğunu bildirdi.

Bayraktar, dünyadaki küresel güç dengelerinin değiştiği bir dönem yaşandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç adeta tektonik bir kırılmayla devam ediyor. Küresel güç ve üretim dengesinin de değiştiğini görüyoruz. Bütün bunun merkezinde dünya ticaretinin özellikle enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının denizlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bütün bu dönüşümler olurken teknolojiyi tüketen değil üreten, hatta üretmekten de öte geliştiren bir neslin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST'i bu misyonla düzenlediğimiz gibi mavi vatanın da sadece engin maviliklerden ibaret olmadığını, bağımsızlığımız, egemenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu tüm kuşaklarımızla paylaşmak için bu etkinliği düzenliyoruz."

TEKNOFEST Mavi Vatan'a çok yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Bayraktar, etkinliğin 4 gün süreceğini ifade etti.

Bayraktar, hafta sonu daha da yoğun katılım beklendiğini dile getirerek, "Burada denizaltıları da ziyaret edebiliyorsunuz, milli teknolojimizin eserlerini de görebiliyorsunuz. Yarışma çadırlarımız var. Teknolojinin şampiyonlarının, burada yarışanlar ile finalistlerin eserlerini görebiliyorsunuz." dedi.

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"BURADAKİ KUŞAKLARIMIZ ÜLKEMİZİ BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH KILMAK İÇİN ESERLER GELİŞTİRECEK"

Selçuk Bayraktar, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Mekke Anlaşması'nın savunma sanayisindeki etkilerinin sorulması üzerine Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel bir iddia ortaya koymasının bu gibi diplomatik alanların da önünü açtığını gördüklerini anlattı.

Açıklamayı, Bayraktar TB3'ün önünde yaptığını ve ürünün Türk mühendisliğinin eseri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şu anda Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Bütün gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ediyor. Bu yüksek teknolojiyi geliştirirken de tümüyle öz kaynaklarını kullanıyor. Böylesine bir iddiayı ortaya koyduğunuzda tüm dost ve kardeş coğrafyalara, sizlere güvenecek olanlara güven, korkacak olanlara da adeta korku salmış oluyorsunuz. Milli savunma sanayisi ekosisteminin başardığı bu teknolojik atılımın bu gibi küresel ittifaklarda da ülkemizin önünü açtığını değerlendiriyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. Buradaki kuşaklarımız tüm gönül coğrafyamızla birlikte sadece savunma sanayisinde değil, teknolojinin her alanında ülkemizi bağımsız ve müreffeh kılmak için eserler geliştirecektir. O gönül coğrafyamız geliştirdikleri teknolojilerin doğal pazarı olacaktır."

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"Sırada ne olduğunun" sorulması üzerine Bayraktar, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bayraktar, Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse her ilinde etkinlik düzenlediklerini, geçen hafta da Şırnak'ta yarışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şırnak'ta yıllarca kaldığı bilgisini veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'larımızın gelişmesi açısından da çok önemli bir merkez. Adeta terörün en zorlu şartlarını yaşatan bir yerden bu kadar bereketli ve TEKNOFEST kuşağıyla birlikte Dron Şampiyonası'nın kutlandığı bir yere dönüşmesi hakikaten beni çok duygulandırdı. Çünkü oralarda gündüz bir noktadan bir noktaya dahi emniyet ve güven içinde gidemiyordunuz maalesef. Allah'a şükür özellikle milli teknolojimizin eseri olan SİHA'ların terörün belini kırmasıyla, küresel emperyalizmin uzantısı terörden bölgenin temizlenmesiyle onu da başarmış olduk."

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"SİVİL ALANLARI DA MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZ İLE KUŞATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Bayraktar, Türk savunma sanayisinin kendini bağımsız kılacak her türlü teknolojiyi geliştirdiğine dikkati çekerek, "Ama kimi bunları yeterli sayıda üretmedi. Şimdi üretim hattını ölçeklendirmesi, tüm dost ve kardeş coğrafyaları da koruyacak bir şekilde daha büyük bir ölçeğe ulaşması zamanı geldi." dedi.

Savunma sanayisinde yakalanan ivmeyi diğer alanlara da yaymaya çalışırken bir yandan da dünyada özellikle bazı devletlerin sivil alanları da silaha dönüştürdüğünü gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hem kendi bağımsızlığımız için savunma sanayisi ne kadar önemliyse tüm diğer sivil alanları da Milli Teknoloji Hamlemiz ile kuşatmamız çok önemli. Bu mücadelenin, hatta savunma veya sivil alanlar diye ayrılmadan adeta yekpare bir hat gibi mücadele ve seferberlik olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum."

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Bayraktar, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin sorulması üzerine, hem kendi modelleri T3 AI'ı geliştirmek üzere hem de bu teknolojiden istifade etmek adına yoğun şekilde yapay zekayı kullandıklarını söyledi.

Bu teknolojinin hayatın her alanını etkileyeceğine dikkati çeken Bayraktar, "Özellikle bu alanda bizler de oyunun dışında kalmamak için kendimize göre stratejimizi belirledik. Aynen SİHA'larımızda olduğu gibi, biz havacılıkta dünyada doğarken maalesef o ilk dalgayı kaçıran ülkelerden bir tanesiyiz ama insansız hava araçlarında bugün liderliğe oynuyoruz. Kırılıma odaklanırsak uzun vadede herkesin önüne geçebileceğimizi dahi düşünüyorum." dedi.

"MİLLETİMİZİ TEKNOFEST MAVİ VATAN'IN KALBİNİN ATTIĞI GÖLCÜK TERSANESİ'NE BEKLİYORUM"

Bayraktar, teknolojinin "kölesi" değil, teknolojiyi geliştirerek "hükmeden" olabilmenin önem taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"TEKNOFEST etkinliğinin hatta Mavi Vatan etkinliğinin düzenlenmesinin yegane sebebi de teknolojiyi tüketen değil, bilimsel araştırmadan itibaren mühendisliğiyle birlikte geliştirebilen, hatta bunu doğru amaçla kullanabilen nesilleri yetiştirmek ve tüm kurumlarıyla yıkılmış olan dünyayı yeniden inşa edebilmek. Dünyayı geliştirenler, ilerletenler bugün de bu artık yüksek teknolojiyle oluyor. Onu yapanlar değerleriyle hükmetmeye başlıyorlar. O değerlerin tümüyle içi boş da olabilir. Dolayısıyla medeniyetimizin adalet, iyilik, güzellik, hürriyet değerlerinin sesinin gür çıkabilmesi için bütün bu alanları, teknolojinin tüm alanlarını nesillerimizle birlikte geliştirmemiz gerekiyor. TEKNOFEST Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük'te. Tüm milletimizi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere Gölcük Tersanesi'ne bekliyorum. Sadece aile boyu değil, sülale boyu bu etkinliğe bekliyoruz."

ETKİNLİK ALANINDAKİ STANTLARI GEZDİ

Bayraktar, beraberindeki Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri ve diğer ilgililerle etkinlik alanındaki stantları ziyaret ederek, bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışma alanlarını da ziyaret eden Bayraktar, öğrencilerle konuştu ve fotoğraf çektirdi.