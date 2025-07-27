Selçuk Bayraktar: NEXT sosyal medya mecramız Teknofest kuşağının en son eseri

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

NEXT sosyal medya mecramız Teknofest kuşağının en son eseri. Ufacık bir takım bir araya gelmiş ve ufacık bir uçak yapmıştı. 15 sene sonra Baykar dünyanın en büyük İHA markası oldu. İnşallah mecramız da bu seneye medeniyetimizin değerleriyle damgasını vuracak şekilde bir eser olacaktır. Sosyal medyada psikolojik harp unsurlarıyla donatılmış bir manipülasyon dezenformasyon silahı. Toplumların manipüle edildiği, özgürmüş görüntüsü ardında aslında bazı fikirlerin dayatıldığı bir ortama dönüşmüş durumda. İnşallah NEXT Teknofest kuşağının eseri dosdoğru bir mecra olarak yoluna devam edecektir. Onları da ayrıca tebrik ediyoruz.

Tüm müesseleriyle yıkılmış olan dünyayı karanlıktan aydınlığa medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yani sizler çıkaracaksınız.

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Türkiye orman yangınlarına hava araçlarıyla müdahalede en yeterli ve tekniği en iyi kullanan ülkelerden. Ama afet büyük yetişmesi zor. Büyüdükten sonra söndürebilmek diye bir şey yok. Ancak kontrol etmek diye bir şey. Hızlı tespit edip hızlı reaksiyon gösterebilmek önemli. İHA’lar ile 45 dakikadan 12 dakikaya indi. Küresel ısınma nedeniyle yangın çok çıkıyor. Yangın söndürme işi dünyanın en zor pilotluk işi bir pilot açısından bakacak olsanız. Bunlar çok pahalı uçaklar. Türkiye’de de var. Ama yangını uçak veya helikopterle söndürmek diye bir şey yok. Ufakken söndürebiliyorsunuz ya da kontrol ediyorsunuz. Daha önemlisi çıkmasını engellemek.

Kızılelma ilerleyen zamanlarda 5.nesil uçaklarla da muharebe yapabilme potansiyelini barındırıyor. Bu bir insansız uçak.

'T3 AI ÖYLE ŞEYLER YAPMIYOR'

T3 AI arkadaşlarımız yaptılar baya da ilgi çekti. Espriyle karışık ahlaklı yapay zeka dediler. Diğerine çünkü kimileri para da veriyor. Hem para verip hem küfür yiyorlardı. T3 AI öyle şeyler yapmıyor.

Fırtlatma aracımızla uğraşıyoruz. Bu yıl uydumuz uzaya çıkacak. Kocaman bir uydu takımı yollanacak. Bir yandan da roketlerimizi tasarlıyoruz. Bunlar yıllar alan sabır gerektiren projeler.