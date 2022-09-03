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Selçuk Bayraktar: Kemal Bey festivale geldi ama talihsiz açıklamaları oldu

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#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Kemal Kılıçdaroğlu
Selçuk Bayraktar: Kemal Bey festivale geldi ama talihsiz açıklamaları oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 14:07

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaretini değerlendirerek, "Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu" dedi.

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Bu yıl 5.’si Samsun merkezli olarak düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda 100 binleri ağırlıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bugün TEKNOFEST KARADENİZ’in 5. ve en mutlu günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birincilere ödüllerini verecek. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Solo Türk enfes bir gösteri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren her sene geliyor." dedi.

Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaretini değerlendirerek, "Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum” dedi.

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31 Ağustos günü Samsun ziyareti sonrası TEKNOFEST alanını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, festival ve milli teknoloji hamleleri hakkında yetkililerden bilgi almıştı.

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#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Kemal Kılıçdaroğlu

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