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Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#İstanbul Boğazı#BAYKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 12:18

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz’ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik." ifadelerine yer verdi.

 

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#Selçuk Bayraktar#İstanbul Boğazı#BAYKAR

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