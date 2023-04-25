Selçuk Bayraktar 'Dünya havacılık tarihinde bir ilk' diyerek duyurdu: AKINCI ve KIZILELMA yan yana uçtu

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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı.

KIZILELMA VE AKINCI’DAN KOL UÇUŞLARI

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.





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SERİ ÜRETİM 2024’TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan – 1 Mayıs günleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı’nda milletimizle buluşacak olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2025’TE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan’da İstanbul Sarayburnu Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.

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REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar’ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Geçen hafa 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama katetti. Geçen haftaki uçuşlar kapsamında yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA bu testlerde 630 km/sa hıza ulaştı.

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AKILLI FİLO OTONOMİSİYLE GÖREV

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

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BAYKAR 2023’E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" diyerek duyurdu.