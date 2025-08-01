Selçuk Bayraktar CNN Türk'te açıklamalarda bulunuyor

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Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde Gazeteciler Özay Şendir ve Abdulkadir Selvi soruyor, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yanıtlıyor.

NEXT SOSYAL NEDİR?

İşte Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

NEXT Sosyal’ın beyin takımı var, Aykut Bey yapay zeka uzmanı ve Mert de TEKNOFEST’ten bir kardeşimiz. TEKNOFEST’ten yol arkadaşımız, dahi bir çocuk. 5. sınıfta mayınları bulan dron yapmaya çalışıyordu. 22 yıldır Aykut hem yakın dostumuz hem de yapay zeka ve data konusunda uzman bir isim. Mert, inanılmaz bir girişimci. Next Sosyal’in hızını arttırdı. TEKNOFEST’te şampiyonluk aldı iki kez. TEKNOFEST, bu kuşağın yetişmesine fırsat verdi.

Girişimci Öğrenci Mert Delibalta: Muş ilinde bulunuyorduk, terör olayları beni derinden sarsmıştı ve fazlaydı. Mayına basıp şehit olan askerlerimiz beni duygulandırmıştı. Buna çözüm ararken böyle bir dron geliştirmiştim. T3 Vakıfı teknoloji atölyeleri yeni kuruluyordu, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu haberi görmüş beni teknoloji atölyeleri sınavına davet etmişti. Yeterli skor almıştım.

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TEKNOFEST, ilk düzenlediğimizde milletimiz yitik sevdasına kavuşmuş gibi adeta sarıldı, 500 bin kişi geldi, biz 100 binden fazla kimseyi beklemiyorduk. NEXT sosyal yıllardır düşündüğümüz projeydi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı cemiyetini oluşturuyor ve moderasyonunu yapıyor. TEKNOFEST Girişimcilerinin kurduğu 2N Medya Teknoloji de teknik altyapısını yapıyor. Bir yandan da açık kaynaklı bir yolla gitti, böylece kurallar da şeffaf oldu, bugün yayınlandı kodları.

İnsanlığın faydasına geliştirdiği bir proje. Almanya menşeli olduğuna ilişkin bir algı yaratmaya çalıştılar. Bunun açık kaynaklı olduğunu duyurduk, bunun da bir cemiyeti olsun. Teknoloji geliştirenlere ve topluma mal olsun. Açık kaynaklı olduğu için herkes kullanabiliyor ve içini görebiliyor. Sosyal medyada tweet'ler atılıyor, toplumu birbirine düşürmek için mecralar var, karanlık hikayeler var, devlet başkanları sosyal medyadan atılıyor. Açık olunca herkes eşitleniyor.