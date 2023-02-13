Selçuk Bayraktar: Biz destek görevi yaptık asıl kahramanlar kurtarma çalışmasındakiler

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İşte Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

İlk günde itibaren bizler, hem Baykar hem de Türkiye Teknoloji Vakfı olarak seferber olduk. Televizyon takip etmekle beraber, sahada ekiplerimiz de oldu. Bu felaket ancak milletimizde şu anda gördüğümüz seferberlik haliyle çözülebilecek bir şey. Önce insanlarımız seferber oldular, daha sonra ise bizden destekler istendi. Onlardan gelen ihtiyaç listeleriyle lojistik destekler sağladık. Lojistik desteğimizi BAYKAR olarak ilk günden itibaren iki Bayraktar AKINCI görevdeydi. Koordinasyon ve hasar tespiti için. Ama ilk gün hava şartları çok kötüydü ona rağmen görevdeydi. Daha sonrasında 30 AKINCI sahada görev yaptı. Teknoloji ile yapılacak ilk iş enkazların kaldırılmasına destek vermek. Bizim uçaklarımızın termal kameraları farklı, 7-8 kilometreden çalışıyorlar. Hızlı haritalama maksatlı Bayraktar TB ilk kez görev aldı. Bizim yaptıklarımız daha çok destek görevleri, burada asıl müdahale isimsiz kahramanlarımızla yapılan arama kurtarma müdahalesinde çalışanlar.



"KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"



Bizde bu çalışmalara lojistik anlamada destek olduk. Bizim yaptığımız şey bu alandaki gayretin ve desteğin yanında daha küçük buradaki mücadele çok büyük. Burası epey bir soğuk ama buradaki dayanışmanın epey bir sıcak olduğunu söyleyebilirim. Biz toplumun dayanışma ile kurtulabileceğini düşünüyoruz. Bizden ilk önce malzeme yardımı istendi, lojistik yardım yaptık. AFAD çadır desteği istedi, bunu sağladık. Çadır kentler için alan düzlemesi yaptık. Ben de zamanında güneydoğu bölgesinde konteynerde kaldım. Bunun için konut seferberliği başlattık. Bakanlıklarla görüştük. bin konut bağışlamak istedik. Biz şu andaki görüşmelerimizde seferberliği başlatmak istiyoruz ki diğer şirketlerimizde devletimiz de buna ortak olsun. Buradaki kayıp herkesin taşın altına elini koymasıyla ortadan kalkabilir. Bu bir anlamda düşünün ki insanların hayata tekrardan tutunabilmesi için vesile olacak. Kahramanmaraş'ta biz konteynerleri temin ederken bir yanda çadırlar için yeri düzeltecek firmalar bulduk. 1 ay içinde 2 bin kişi barındıracak bir konteyner kent inşa edeceğiz. Medeniyet meskenle başlıyor inşa ediliyor. İnsanların tekrar hayata bağlanabilmesi için böyle bir projenin önemli olduğunu düşündük. İlgili bakanlıklarla görüştük. Bin konutu bağışlamak istediğimizi söyledik. Anladığımız kadarıyla çok yüksek bir sayıda konuta ihtiyaç olacak.

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HİJYEN MALZEMELERİ VE TUVALET GİBİ KISIMLARDA ACİL İHTİYAÇLAR VAR

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Hijyen malzemeleri ve tuvalet gibi kısımlarda acil ihtiyaçlar var. Bunlarda temin edilmeye çalışılıyor. Bu seyyar tuvaletlerin hızlı bir şekilde üretilmesi ve alt yapısının iyi kurulması gerekiyor. Tek başına tuvaletin gönderilmesi değil temizliğini yapacak kişilerinde olası gerekiyor. Bazen bunların üretilmesi zor olabiliyor,, dışardan da temin edilebilir. Hijyen malzemeleri desteği olabilir. Biz şimdi kurumlarla konuştuk çamaşır makineleri için tırlarla çamaşır makinesi gelecek. Beyaz eşya ihtiyacı da var eşya var ama onlar da yıkanacaktır. Şu an elektrikle alakalı problem kalmadı. Verilmeyen bazı kısımlar var. Ama bizim bölgeye jeneratör desteğimi oldu.