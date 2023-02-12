Selçuk Bayraktar: Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz  

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın videolu açıklaması eşliğinde şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "BAYKAR olarak afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli bir şekilde 1.000 konut bağışlayarak #KonutSeferberliği başlatıyoruz. Toplam yardım miktarımız 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2 bin mağdur kardeşimizin yaşayabileceği BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçiriyoruz. Bu zor günleri beraber atlatacağız." ifadelerine yer verildi.