Selçuk Bayraktar: AKINCI'yı askere uğurluyoruz

Bayraktar’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

AKINCI bir sonuç ama kesinlikle bir son değil. Allah’a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı.

Milli İHA geliştirme serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Baykar gelirlerinin yüzde 70’İnden fazlasını ihracattan elde ediyor. Bugün AKINCI’yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akıncı 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1.5 ton faydalı yük kapasitesi ile stratejik görevlere imza atacak.

AKINCI tümüyle milli tasarım ile görev yapacak bir robot uçak. AKINCI ROKETSAN, TÜBİTAK-SAGE’nin geliştirdiği seyir füzeleri de sahil olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen tüm yerli silahları kullanabilecek.

Birlikte çalıştığımız tüm yerli firmalara verdikleri bu destek için de teşekkür ederim. AKINCI’dan beklentimiz çok büyük. AKINCI’dan elde ettiğimiz tecrübelerle Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projelerimizi yürütüyoruz. Adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bu anlayış dünyayı kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışan tekellere karşı da güçlü bir duruştur.

AKINCI’yı kullanacak personeller olan kursiyerlerimizi sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret, azim ve olağanüstü çaba için teşekkür ediyorum.





BAYRAKTAR: AKINCI, UĞURLAR OLA!

Selçuk Bayraktar 27 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Yerleri yırtan sel olup taşmalı!

Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!

Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!

Haydi git #AKINCI, uğurlar ola!

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