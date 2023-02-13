Selçuk Bayraktar: AFAD'la koordine olarak konut seferberliği başlattık

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'te Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren elimizde ne kadar imkan varsa seferber olduk. Şu anda da 400 kişilik ekibimiz sahada görev yapıyor. AFAD'la koordine olup yardım malzemelerini bölgeye gönderdik. İlk günden itibaren İHA'larımız bölgede görev aldı.

AFAD'ın yönlendirmesiyle geçici barınma imkanına merhem olabilmek için konteyner inşasına başladık. 520 konteynerin tedariğine başladık. Şu anda üretim devam ediyor. 1 aya kadar burada 2 bin kişinin kalacağı bir yer olacak.

Can Sağlığı Vakfı da ilk günden itibaren 120 kişilik ekiple destek vermeye başladılar. Bugünden itibaren de sahada hizmet vermeye başladılar. En ivedi şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Bu konteyner kentte Can Sağlığı Vakfı'nın da desteği olacak.

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"KALICI KONUTLARIN İNŞASI İÇİN TÜM MİLLETİMİZİ DESTEĞE ÇAĞIRIYORUM"

BAYKAR tarafından AFAD'la koordine olup en acil ihtiyaçlardan başlayarak kalıcı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmeye çalıştık. Çalışma arkadaşlarımızla neler yapabiliriz diye konuştuk. Burada en yakınındakileri belki de tüm birikimini kaybetmiş on binlerce insan var.

Böylesine büyük bir felaket tüm toplum seferber olursa altından kalkılabilecek bir yük. Bize ait olduğunu sandığımız her şey asıl mülkün sahibinindir. Biz ancak geçici bir zaman için buradayız. Herkesin elinde ne kadar imkan varsa seferber etmesi gerekir diye düşünüyorum. Milletimiz de bunu gösterdi. Kalıcı alanlar da çok önemli. Geçici alanlarda toplumun yaşayabilmesi pek mümkün değil.

Hangi şekilde denirse nakdi yardımsa nakdi, inşasında da görev alın derlerse o şekilde bakanlıklarımızla da görüşümüz bu kampanyayı başlattık. Tüm kurumlarımızı ve toplumumuzu bu kampanyaya desteğe çağırıyorum. Bu durum hepimizin başına gelebilirdi. Kalıcı konutların inşa edilmesi için tüm milletimizi desteğe çağırıyorum.

"FELAKETİN BOYUTLARI ÇOK İNSANIN HAYAL EDEBİLECEĞİNİN ÖTESİNDE"

Felaketin boyutları çok insanın belki hayal edebileceğinin de ötesinde bir yerde. İnsanların yüreğine inmiş acı inanılmaz bir noktada. Bizim şahit olduğumuz ve dinlediğimiz acı ve fedakarlık hikayesi var ki... Bu enkazların başında verilen gayret, seferberlik... İnsanlar 4 bir yandan koşup geldiler. Acı ne kadar acıysa bir yandan fedakarlığın, toplumsal seferberliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu acıyı biraz da olsun dindirmek için bu seferberliği güçlü tutmamız lazım.

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Bu yarayı tamir etmeden toplumsal olarak ileriye gidemeyiz. Bizler bunu vazife olarak gördük. Hem nakdi, hem tır yardımlarıyla, hem sahadaki ekiplerimizle çalışıyoruz. Herkesin imkanı neyse, kimisi duasıyla kimisi desteğiyle edecek.

Bin konut devletimizin kararıyla olacak. Elbette afet zedeler için. Tüm zarar gören illerimiz için kalıcı konutlar yapılacak. İnsanları hayata bağlayacak çok önemli bir adım bu.

Geçici barınma acil ama kalıcı barınma çok kritik. İlk gün BAYRAKTAR Akıncı havadaydı. Aksungur başka bir görev de yaptı. Baz istasyonları yıkılmıştı, mobil baz istasyonu görevi yaptı. Bayraktar, hızlı haritalama kodu dediğimiz haritalar çıkardı. Hali hazırda da 30 Bayraktar ve 9 Akıncı görev yapıyor, yapmaya devam edecek.