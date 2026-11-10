Selanik göçmeni 63 yaşındaki Güven, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor: 'Akıl olarak benzemek, o çok daha gurur verici'

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Osmangazi ilçesinde boya, çatı ve tesisat işleri yaparak geçimini sağlayan inşaat ustası İlhan Güven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Büyük dedeleri, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardaki ‘Mübadele Dönemi’nde Selanik’ten gelen Güven’i ilk kez görenler duygusal anlar yaşıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilmekten gurur duyduğunu söyleyen Güven, “Dedelerimiz, Yunanistan’ın Selanik kentinden, Bursa ’nın Özlüce Mahallesi’ne gelmiş. 2001 yılına kadar tekstil sektöründe faaliyet gösteriyorduk. İflas edince, inşaat ve tadilat işlerine yöneldik. Şu an ekmeğimizi inşaat işlerinde çalışarak kazanıyoruz. Atatürk’e benzerliğimden dolayı İnsanların benimle fotoğraf çektirmek istemesi çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum” diye konuştu.

‘AKIL OLARAK BENZEMEK, ÇOK DAHA GURUR VERİCİ’

Kendisini görenlerin şaşırdığını belirten Güven, “Atatürk’e benzerliğimden dolayı çevredeki insanlardan ve beni yolda gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Beni görünce duygulananlar da oluyor. Çocuklar bana sarılarak fotoğraf çektirmek istiyorlar. İlk başlarda benim fotoğraf çektirmek isteyen kişilere izin vermiyordum. Ancak sonradan duruma alıştım ve fotoğraf çektirmek isteyen herkese izin veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kadar sevilmesi bana gurur veriyor. Öyle bir fikir adamına benzemek bir velinimet. Biz de onun fikirleri doğrultusunda aynı ruha sahibiz. Biz de ülkemiz için her şeyi yaparız. Atatürk’e sima olarak değil de akıl olarak benzemek, o çok daha gurur verici bir şeydir” ifadelerini kullandı.