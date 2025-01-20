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Selamını almayan arkadaşını silahla vurup öldürmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#İstanbul#Maltepe#Cinayet
Selamını almayan arkadaşını silahla vurup öldürmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 09:07

Maltepe'de selamını almadığı için arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil Paktazel ile arkadaşı olduğu iddia edilen Murat A. arasında selam vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Selamını almayan arkadaşını silahla vurup öldürmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Murat A. kısa süre sonra silahını alarak geri geldi. Tartıştığı arkadaşı Celil Paktezel'e ateş açtı. Celil Paktazel olay sonrası hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Selamını almayan arkadaşını silahla vurup öldürmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, ikilinin olay öncesi bir tekel bayide karşılaştığı ve kısa süreli sözlü tartışma yaşadığı görülüyor.

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#İstanbul#Maltepe#Cinayet

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