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Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Avcılar#Silahlı Saldırı
Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 10:47

Avcılar'da kadın kuaförüne gelen iki kişi, Ahmad Alsotari'ye silahla ateş etti. Alsotari yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı anında olay yerinde olan Fiyruza Baymuratova, polise verdiği ifadede iki kişinin selam vererek içeri girdiğini ardından ateş ederek kaçtıklarını söyledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, kuaföre geldi.

Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı

Biri dışarıda beklerken, içeri giren kişi belinden çıkardığı tabanca ile Mısır uyruklu Ahmad Alsotari'ye (31) ateş etti. Alsotari yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Yaralanan kuaför ihbar üzerine gelen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

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Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı

Polis ekipleri olay sırasında kuaförde bulunan Fiyruza Baymuratova'nın ifadesini aldı. Baymuratova ifadesinde iki kişinin selam vererek içeri girdiğini ardından ateş ederek kaçtıklarını söyledi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Selam vererek içeri girdi, kuaföre kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Avcılar#Silahlı Saldırı

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