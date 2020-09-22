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AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 20:11 | Son Güncelleme:

Şelale yamacından düşen kadın kurtarıldı

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Şelale yamacından düşen kadın kurtarıldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, yamaçtan düşüp yaralanan kadın arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Küreklidere Şelalesi mevkisinde eşi ve kızıyla gezen D.E. (44), yaklaşık 8 metre yükseklikten bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri, AFAD, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.E'nin bilincinin yarı açık olduğu öğrenildi.

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