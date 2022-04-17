Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Paşalı dizileri ve hayatı

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Aşk 101 dizisiyle üne kavuşan oyuncu Selahattin Paşalı, bu kez de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, yakın zamanda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol alan Selahattin Paşalı kimdir, nereli ve kaç yaşında merak ediliyor. İşte Selahattin Paşalı'nın özel hayatı ve dizileri hakkında bilgiler...

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Muğla, Bodrum'da doğmuştur. Henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı.[kaynak belirtilmeli] Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.[3] Yine 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

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Şimdilerde ise Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Halit karakterine hayat veriyor.