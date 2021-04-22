Selahattin Duman kimdir?
Selahatin Duman 71 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Selahattin Duman'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Peki, Selahattin Duman kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Selahattin Duman, 1950 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyaya geldi. Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncusu unvanlarına sahip olan Selahattin Duman, Sabah, Vatan, Hürriyet Gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.
Zülfü Livaneli, Duman'ın ilk kitabı "Kendimi Tebrik Ederim"'e yazdığı önsözde yazarın tarzını Amerikalı hümanist yazar Kurt Vonnegut'un tarzına benzetmiştir.
KİTAPLARI
- Kendimi Tebrik Ederim (Aralik 1995)
- Suçumuz Mükemmel Olmak! (Ocak 1997)
- Bankamatik Kursu Açan Yok Mu? (METİN)(1997)
FİLMLERİ
- 1996 - Bir Erkeğin Anatomisi -
- 2001 - Komser Şekspir - Ceylan
- 2007 - Romantik - Komiser
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