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Selahattin Demirtaş'ın, Davutoğlu'na hakaret davasından yargılanmasına devam edildi

#Selahattin Demirtaş#Yargılanma#Ahmet Davutoğlu
Selahattin Demirtaşın, Davutoğluna hakaret davasından yargılanmasına devam edildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mersin’de 2016 yılında yaptığı konuşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yargılanmasına devam edildi.

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Mersin'de 27 Şubat 2016'da yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Demirtaş'ın avukatları hazır bulundu. Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Demirtaş, "Söz konusu konuşmam Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevi nedeniyle gerçekleştirdiğim eleştiridir. Anayasanın bana tanıdığı hakkı kullandım. Yaptığım eleştirilerin arkasındayım. Bunları ben dile getirmeyeceğim de kim dile getirecek" dedi.

Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için davayı erteledi.

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#Selahattin Demirtaş#Yargılanma#Ahmet Davutoğlu

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