Sel ve taşkın riski! Tokat'ın Turhal ilçesinde eğitime 3 gün, Amasya’da eğitime 1 gün ara verildi

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES’in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte çay taştı. Çaya yakın bölgede bulunan Tepekışla köyünde tarım arazilerini ve çay kenarındaki evleri su bastı. İlçe merkezindeki Yeni Mahalle’de bulunan 530 dönümlük kesme çiçek seralarının biri taşkından etkilendi. Tepekışla köyü ve seralar bölgesinde setler kurularak taşkın için önlem alındı. Tepekışla köyündeki son durum ve seralar bölgesi dronla havadan görüntülendi.

‘70 EVİ BOŞALTTIK’

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin “Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu. Genellikle buğday, arpa, narince bağımız var” dedi.

Seralar bölgesinde önlemler alındığını ifade eden Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, “Şimdiye kadar Allah’a şükür bir problem yaşanmadı. Şu anda her şey normal, stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için. Fakat bu illa da risk olacak diye bir şey yok. Emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecbur olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor. Aileler de burada kalmıyor. Burada toplam 87 aile var şu anda. Yıllık 530 dönüm civarında bir üretim yapılıyor. Bunun 100 dönümü bölgenin dışında” diye konuştu. Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü, taşkın riskine karşı yıkılıyor.

TURHAL’DA EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği, Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

AMASYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."