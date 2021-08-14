Sel tsunami gibi geldi

Türkiye orman yangınlarının ardından bu kez de Kastamonu, Bartın ve Sinop’u etkisi altına alan sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kastamonu’da can kaybı 32’ye yükselirken, Sinop’ta da 6 vatandaş hayatını kaybetti. AFAD, Bartın’ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu’da 1025, Sinop’un Ayancık ilçesinde de 511 afetzedenin tahliye edildiğini açıkladı. Aşırı yağışlardan en çok Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi etkilendi. İlçeyi ikiye bölen Ezine Çayı’nın taşmasıyla evler sel suları altında kaldı.

ARAÇLARINI ÇEKERKEN...

11 Ağustos günü öğle saatlerinde başlayan aşırı yağışla adeta yerle bir olan Bozkurt, yaralarını sarmaya çalışıyor. İlçe sakinlerinin anlattıklarına göre Ezine Çayı, hızla yükselerek tsunami gibi geldi ve tüm ilçeyi sular altında bıraktı. Yağışın artmasıyla birlikte belediye ekiplerinin “Araçlarınızı güvenli yerlere çekin” uyarıları yaptığı iddia ediliyor. İddialara göre, Ezine Çayı kenarındaki apartmanlarda oturan kişilerden bazıları bir anlık panikle araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalışırken 5 dakika içinde gelen sel sularına kapıldı. Aradan geçen iki günün ardından selin yol açtığı zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.

SULAR 4. KATA YÜKSELDİ

Bir anda 5.400 nüfuslu ilçeyi vuran selde onlarca köprü kağıt gibi yıkıldı, araçlar denize sürüklendi, dere yatağına inşa edilen evlerin birçoğu sular altında kaldı. Dere kenarındaki binalarda sel üçüncü, dördüncü katlara kadar yükseldi. Selin yıktığı Bozkurt’ta evlerin ve işyerlerinin alt katları çamur altında kaldı. Birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçeye halen elektrik ve su verilemiyor. Öte yandan dün akşam Rize’nin Çayeli ve Pazar ilçeleri ile Erzurum Oltu ve Ordu Fatsa’da sağanak etkili oldu.

HES VE İSTİNAT DUVARI İDDİASI

Can pazarının yaşandığı selin yol açtığı yıkımla ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Buna göre Bozkurt’ta onlarca kişinin ölmesine neden olan selden önce, Ezine Çayı ıslah edildi. Yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ıslah sırasında bazı yerlerde dere yatağı daraltıldı. Bu da facianın boyutunun artmasına neden oldu. Başka bir iddiaya göre sele Bozkurt’a 18 kilometre uzaklıktaki Kızılcaelma mevkisinde bulunan HES barajının kapaklarının açılması neden oldu. Buna göre aşırı yağışla yavaş yavaş yükselen Ezine Çayı’nın debisi, HES kapaklarının açılmasıyla bir anda arttı. Debinin artmasıyla Ezine Çayı’nı çevreleyen istinat duvarları yıkıldı, dere yatağının kenarında bulunan yollar ve birçok ev sular altında kaldı. Felaketi yaşayan ilçe halkı, Bozkurt’a 5 senede yağacak yağmurun 1 günde yağdığını söyledi.

DSİ: TAŞKINA HES’LER YOL AÇMADI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Bozkurt’taki taşkın felaketinin HES’lerden kaynaklandığı iddialarına özetle şöyle yanıt verdi: “Aybige HES ve Ebru HES, Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı’nın menbasında yer almaktadır. Bu tesisler barajlı/depolamalı HES değildir, kanal tipi projelerdir. 10 Ağustos gecesi saat 11.00’den itibaren elektrik üretimi durdurulmuştur. Regülatörlerde taşkına sebep olabilecek bir depolama bulunmamaktadır. Anılan tesislerin patlayarak ya da kapakları açılarak taşkına sebep olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

YOLLAR ÇAMUR KATMANI

Bozkurt’u çamur deryasına çeviren selin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Jandarmaya ait hassas burunlu köpekler ilçede enkazın altında kalanları arama çalışmaları yürütürken; iş makineleri sokakları, caddeleri ve evlerin alt katlarını kaplayan çamur katmanını temizlemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

MUCİZE KURTULUŞ

Bozkurt’ta selden aracını kurtarmak isteyen vatandaş az kalsın canından oluyordu.

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