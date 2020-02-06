Sel sularında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak, çok sayıda bahçenin sular altında kalmasına neden oldu. İlçeden geçen Akçay Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Taşağıl Mahallesi’nde bulunan Mehmet Çetinkaya’ya ait bağ evindeki köpek, sel sularında mahsur kaldı.



Çevre sakinleri durumu Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri suda mahsur kalan köpeği kurtarma çalışması başlattı. Bir görevli suya girerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sudan çıkartılan köpek sahibine teslim edildi.

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