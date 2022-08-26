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Sel sularına kapılmıştı: Acı haber geldi

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#Sel#Orhangazi#Bursa
Sel sularına kapılmıştı: Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 15:15

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan Aliye Yıldırım (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı. 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı. Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Sel sularına kapılmıştı: Acı haber geldi

Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.

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#Sel#Orhangazi#Bursa

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