Sel sularına kapılmıştı: Acı haber geldi

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Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı. 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı. Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.