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Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acar'dan 3 yıldır haber yok! Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

#Kader Buse Acar#Antalya#Hortum
Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acardan 3 yıldır haber yok Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın kayboluşunun üzerinden 3 yıla yakın zaman geçti. Kızını geçtiğimiz ay tekrardan bir iş makinesi ile dere yatağında arayan acılı baba Ahmet Acar, “Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü, boynumuz, buruk, geri döndük” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar’ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.

Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar yardıma gelenlere “Arabada çocuğum var” deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acardan 3 yıldır haber yok Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

100'E YAKIN NOKTADAKİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.

Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acardan 3 yıldır haber yok Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

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Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acardan 3 yıldır haber yok Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

İŞ MAKİNESİ İLE YENİDEN ARADI

Baba Ahmet ve anne Ayla Acar, zaman zaman sosyal medya hesaplarından kızları ile olan anılarını paylaşmaya devam ediyor. Baba Ahmet Acar, geçtiğimiz ay Buse Acar’ın kaybolduğu yerin yakınlarında iş makinesi ile tekrar bir arama yaptırdı. Yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmazken, sel sularının toprak altında bıraktığı ufak elektrik kabloları bulundu.

Sel sularına kapılıp kaybolan Kader Buse Acardan 3 yıldır haber yok Acılı baba: Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü...

“YİNE HÜSRAN, ÜZÜNTÜ, BOYNUMUZ, BURUK, GERİ DÖNDÜK”

İHA muhabirinin telefon ile ulaştığı baba Ahmet Acar, “Günler sonra tekrar aramak istedim. Bir umut kepçe ile kazdık. Aramalarda bir sonuca ulaşamadık. Yine bulamadık. Yine hüsran, üzüntü, boynumuz, buruk, geri döndük. Ufak tefek elektrik kabloları bulduk. Aramalarımız devam edecek” sözlerine yer verdi.

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#Kader Buse Acar#Antalya#Hortum

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