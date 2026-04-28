Sel sonrası kaybolan Mehmet’in cansız bedeni bulundu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 13:38

Gaziantep’te önceki gün etkili olan ve sele neden olan sağanak sonrası kaybolan Mehmet Oğlakçı'nın (34), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Geneyik Mahallesi'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası bazı bölgelerde taşkınlar ve sel yaşandı. Mahallede yaşayan Mehmet Oğlakçı eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile STK’lar olmak üzere 140 personelle arama çalışması başlatıldı. Dün saat 20.00’de başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Mehmet Oğlakçı’nın aracı ezilmiş halde bulundu.

DERE KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 11.00 sıralarında da Geneyik Mahallesi ile Dokurcun Mahallesi’nin kesişim noktasındaki dere kenarında Oğlakçı’nın cansız bedeni bulundu. Oğlakçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME!