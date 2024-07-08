Sel Ordu ve Muş'ta can aldı... İki kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

METREKAREYE 186,7 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 7 Temmuz tarihi itibarıyla yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrasında saat 13.30 itibarıyla İkizce ilçesine 186,7 kg, Ünye ilçesine 89,8 kg ve Çaybaşı ilçesine 78,43 kg yağmur yağdı.

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Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meydana gelen yağış neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezine 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapılmıştır. Çaybaşı Çayır mahallesinde 83 yaşında Hatice Kocakoç isimli vatandaşımızın evinin önünden geçen menfeze düşerek sel sularına kapıldığı ihbarı gelmiş olup, olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiştir. AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce karayolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rusumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

UYARILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ordu Valiliği vatandaşlara SMS yoluyla yağışların geçmediğini belirttiği mesajda “Meteorolojiye göre yarın Ordu’da çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun” uyarısı yapıldı.

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MUŞ'TA SAĞANAK NEDENİYLE GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, Nazar Karataş (22), meydana gelen selde akıntıya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

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SAMSUN'DA EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

Gece saatlerinden bu yana vatandaşları aşırı yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardıklarını belirten Çelik, AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı ve jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü anlattı.

Büyükbaş hayvanları suya kapılan Fatih Yazıcı ise hayvanlarının arazide otladığı sırada aşırı yağıştan dolayı ırmakların taştığını dile getirdi. Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik de ana köprüleri ağaçların tıkadığını, bu nedenle su taşkınları yaşandığını belirtti.

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Salıpazarı ilçesinde de sağanak etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisini yükseltti, cadde ve sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleri ile taşkın yaşanan bölgede çalışma yürüttü. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

AFAD'DAN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 8 Temmuz Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

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ERZURUM’DA SEL VE TAŞKINLAR KORKUTTU

Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda etkili olan yağış derelerin taşmasına, yerleşim alanlarının su altında kalmasına sebep oldu. Tekman ve İspir ilçeleri başta olmak üzere köylerde etkili olan aşırı yağışlar vatandaşları korkuttu, evleri ve ahırları su bastı. Erzurum Valiliği, AFAD ekipleri ve güvenlik güçleri selden ve taşkınlardan zarar gören alanlarda hasar tespiti yapıyor.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.



KURTULMUŞ'TAN ORDU VE MUŞ'TA SELDE VEFAT EDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."