Sel kurbanı doktor ve eşine veda

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Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar çifti 16 Haziran’da evlenmişlerdi. Çift geçtiğimiz günlerde kısa bir tatil için İğneada’daki Longoz Ormanla-rı’nda bulunan bungalov evlere gitti. Ancak 5 Eylül’de meydana gelen sel felaketi genç çifti hayattan koparttı. Kayıp olarak aranan Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenlerine bir gün sonra arama kurtarma ekipleri ulaşmıştı. Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar için dün sabah İstanbul’da görev yaptıkları Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene çiftin yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki törenin ardından Zeytinburnu Taş Camisi’nde cenaze namazları kılınan Dr. Sel-man Bağışlar Antalya’da, Mihriban Bağışlar ise İstanbul’da toprağa verildi.

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Selman Bağışlar’ın annesi Hatice Bağışlar, törende fenalık geçirdi.