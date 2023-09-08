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Sel kurbanı doktor ve eşine veda

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#Kırklareli#Sel Felaketi#Selman Bağışlar
Sel kurbanı doktor ve eşine veda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

Kırklareli’ndeki sel felaketinde hayatlarını kaybeden Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar (27) ve diyetisyen eşi Mihriban Bağışlar (25) için görev yaptıkları İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

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Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar çifti 16 Haziran’da evlenmişlerdi. Çift geçtiğimiz günlerde kısa bir tatil için İğneada’daki Longoz Ormanla-rı’nda bulunan bungalov evlere gitti. Ancak 5 Eylül’de meydana gelen sel felaketi genç çifti hayattan koparttı. Kayıp olarak aranan Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenlerine bir gün sonra arama kurtarma ekipleri ulaşmıştı. Dr. Selman Bağışlar ve Mihriban Bağışlar için dün sabah İstanbul’da görev yaptıkları Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene çiftin yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki törenin ardından Zeytinburnu Taş Camisi’nde cenaze namazları kılınan Dr. Sel-man Bağışlar Antalya’da, Mihriban Bağışlar ise İstanbul’da toprağa verildi. 

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Selman Bağışlar’ın annesi Hatice Bağışlar, törende fenalık geçirdi.

Sel kurbanı doktor ve eşine veda

Sel kurbanı doktor ve eşine veda

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#Kırklareli#Sel Felaketi#Selman Bağışlar

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