Sel kayıpları didik didik aranıyorlar

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İSTANBUL’da, 14 Ekim 2026’da etkili olan sağanağın ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarına sel felaketinin 5’inci gününde devam edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, dün Sarıyer Ayazağa’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğu sırada, Haliç’te yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Deniz Polisi ve polis helikopterinin koordineli çalışması sonucu, Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında Türkmenistan uyruklu kurye Murat Babacanov’un cansız bedenine ulaşıldı. Babacanov’un bulunmasıyla selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Ayazağa’da kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları’nı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Ahmet Derin

Haşim Ciritoğulları

VALİ GÜL’DEN İNCELEME

İstanbul Valisi Davut Gül de sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Ekiplerden bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Gül, şunları söyledi: “Çalışmaların 5’inci günündeyiz. Henüz bulamadığımız hemşehrimizi arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmalarının tamamına yakını hazırlandı. İlave talepler geldikçe ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini inceliyorlar.

Vali Davut Gül

YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da yıktığımızda İSKİ’nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız burada ofisini oluşturdu. Hemşehrilerimizden kentsel dönüşüme girmek isteyen, binalarının TOKİ aracılığıyla yeniden yapılmasını isteyenlerle ilgili çalışma başladı. Hemşehrilerimiz kendi binalarını 3 şekilde dönüştürebilir. Hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, müteahhit ya da TOKİ marifetiyle olmak üzere 3 farklı seçenekle yapabiliyorlar.”

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Sapanca’da aşırı yağıştan yol çöktü.

YAPILAR DERE YATAĞINDAYDI

Ayazağa’daki yıkılan yapılarla ilgili temel problemleri sıralayan Vali Gül, “Yapılar dere yatağındaydı. Binalar depreme dayanıksızdı. Orada olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla hemşehrileri mağdur etmeden bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamada 16 dükkân burada, 3 dükkân mahallenin girişinde olmak üzere toplam 19 dükkân, 2 konut, 1 Kuran kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak. Ayrıca orman tarafından başlayarak derenin ıslahı ile ilgili çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta vadede, uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutlarının dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız” dedi.

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Ayazağa’da selde kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları, sualtı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

17 KİLOMETRELİK DERE HATTINDA ARAMA

Sel felaketinde Ayazağa’da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Gül, “Burada 17 kilometrelik dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Haliç başta olmak üzere sahil güvenlik ve sualtı unsurlarımız denizde arıyorlar. 17 kilometrenin tamamında karada, denizde ve derede aramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YIKIM SÜRÜYOR

Sarıyer Ayazağa’da dere yatağına yapılan bazı binalar iş makineleri tarafından yıkıldı.

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GEBZE’DEN ACI HABER

- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde dereye düşüp sel sularına kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemezken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

DAYIMI TÜM TÜRKİYE TANIYOR ARTIK

- SEL felaketinde hayatını kaybeden Turgut Dursun (66) dün son yolculuğuna uğurlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazına Dursun’un ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Cenaze namazını Turgut Dursun’un yeğeni Hasan Dursun kıldırdı. Hasan Dursun, “Dayım yaşamı boyunca çok sosyal birisiydi. Televizyona çıkmayı da çok isterdi, şimdi böyle elim bir olay yaşadı ve tüm Türkiye onu tanıyor artık” dedi. Turgut Dursun kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ÇİFTÇİ’DEN ZEYNEP BEBEK PAYLAŞIMI

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin AFAD ekiplerince kurtarıldığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Çiftçi, "O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım" dedi. DHA

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstanbul Ayazağa’da İstanbul Ayazağa’da temizlik çalışmaları sürerken selde sürüklenen araçlar kaldırılıyor.

Kurye Murat Babacanov’un cansız bedenine Haliç’te ulaşıldı.