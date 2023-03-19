Sel kayıpları aranıyor

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez sel vurmuştu. 14-15 Mart’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 18 kişi yaşamını yitirmişti.



16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’da sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ve korucuların desteğiyle yürütülüyor.

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Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün’ü arama çalışmaları da sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi’nde jandarma ve sualtı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR’ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.