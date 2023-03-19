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Sel kayıpları aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sel#Kayıp#Fatma Sezer
Sel kayıpları aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa’da TIR şoförü Emin Ergün, Adıyaman’da 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal ile Mardin’de 11 yaşındaki Fatma Sezer’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez sel vurmuştu. 14-15 Mart’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 18 kişi yaşamını yitirmişti.

16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’da sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ve korucuların desteğiyle yürütülüyor.

Sel kayıpları aranıyor


TIR ŞOFÖRÜ KAYIP

Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün’ü arama çalışmaları da sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi’nde jandarma ve sualtı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR’ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi. 

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Sel kayıpları aranıyor


FATMA’DAN HABER YOK

Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’ın Tut ilçesinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer’i (11) arama çalışmaları da 3’üncü günde devam etti. AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçların arama çalışmalarında Fatma Sezer’e ulaşılamadı. 

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#Sel#Kayıp#Fatma Sezer

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