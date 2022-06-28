Sel kâbusu geri döndü

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Günlerdir yapılan ‘kırmızı kod’ uyarısının ardından Batı Karadeniz Bölgesi’nde önceki geceden itibaren sağanak etkili oldu. Dün sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur Kastamonu’nun özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde etkiledi. Söke ve Zabana çayları taştı. Yayaların kullandığı 2 köprü yıkıldı, 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı.

‘ŞEHRİN YARI NÜFUSU DİĞER TARAFTA’

Şenpazar ilçesinin iki yakasını birleştiren köprü taşkınla yıkıldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, “Şehrin yarı nüfusu diğer tarafta. En kısa sürede seyyar bir köprüyle karşıya geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Zonguldak, Bartın, Karabük ve Sinop’ta da benzer manzaralar yaşandı. Zonguldak Gökçebey’de 25 evi sel suları bastı. AFAD’dan yapılan açıklamada Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerinde 235 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi. Sabah yeniden etkili olan sağanak nedeniyle de Filyos ile Saltukova arasında tren seferleri durduruldu. Zonguldak’ta engelli ve hamile kamu görevlilerinin bir gün idari izinli sayıldı.





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Bartın Irmağı’nda, 3 gündür devam eden yağış sonrası su seviyesi, 10 metreye kadar yükseldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan kentte can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Ulus ilçesine bağlı Yenikışla Köyü’nde bulunan bir cami de sel sularından yıkıldı. Kayadibi ilçesi Çavuş Köyü’nde evlerini su basan 8 kişilik aileyi, JAK ve AFAD ekipleri kurtardı.

Kastamonu Cide’ye bağlı Gündoğan Köyü’nde de Fakaz Çayı üzerindeki köprü sel sularıyla yıkıldı.

Zonguldak Ereğli’de de sel tehlikesine karşı Güneşli ve Çaylıoğlu köylerinde 24 ev tahliye edildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu ev ve işyerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkisinde de karayolu ulaşıma kapandı.

Sinop’ta geçen yıl sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yapılan geçici köprüler çayın taşması sebebiyle yıkıldı. Akçay Çayı yakınında yaşayan 13 kişi sel tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

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Ağrı Dağı’ndan sel suları ile gelen kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan karayolu ulaşıma kapandı. Ağrı’nın Gürbulak Sınır Kapısı’nda da birçok araç karayolunu kaplayan sel sularına saplandı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter’dan açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Batı Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun” dedi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de şiddetli yağış nedeniyle ‘kırmızı’ renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada özetle şöyle denildi:

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‘TEYAKKUZ HALİNDEYİZ’

“Türk Kızılay, 35 personel, 50 gönüllü ve 18 araç ile kırmızı uyarı verilen 6 ilde görev yapmaktadır. Toplam 335 kişiye beslenme hizmeti verilmiştir. Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir.

‘Kırmızı’ uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla başkanlığımız tarafından 13 ilden personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır” dedi.

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5 BAKAN AFET BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu’ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük’e, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Zonguldak’a hareket etti.