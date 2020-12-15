Sel kâbusu! Aşırı yağışlar Antalya ve İzmir’i vurdu

İzmir’de geçen cuma gününden beri aralıklarla devam eden, önceki gece etkisini iyice artıran yağmur, kentte yaşamı felç etti. Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi, Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtulurken, kayıp Soner Uyar (41) ve Mehmet Aslan’ın (35) cesetleri, aramalara havadan destek veren polis helikopteri tarafından bulundu. Aslan’ın cesedi, kayboldukları yere

6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde de deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Öte yandan vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, siren çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı. Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı. Birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Şiddetli yağmur, Foça’nın kırsal mahallelerinde de zarara yol açtı. Özellikle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Yenibağarası ve Bağarası mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve çiftlikleri su bastı, tarlalar su altında kaldı.

SÖZCÜ KALIN: TELAFİ EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek” ifadelerine yer verdi.

SERALARI YUTTU

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında Antalya’ya düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Kentte havalimanına 223.2, kent merkezine 161.5 kilogram yağış düştü. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde sağanak yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu, çilek seraları ve muz seraları sular altında kaldı.

Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunluktaki köprü, Ulupınar Deresi’nin yükselmesiyle yıkıldı. Çıralı bölgesinde, 4 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.

Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yanında yapılacak ek bina inşaatı için açılan çukurda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan yüzünden hastanenin acil servisi boşaltıldı.

26 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale etti, suda mahsur kalan 26 kişiyi kurtardı.