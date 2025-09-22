Sel gitti izi kaldı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için ‘sarı’ kodlu uyarısı sonrası cuma günü başlayan şiddetli yağışlar, cumartesi günü etkisini arttırdı. Sağanak, bölgedeki hayatı olumsuz etkiledi. Artvin’in Borçka ilçesinde Aksu Deresi üzerinde yer alan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Sağanak nedeniyle Rize’de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

2 BUNGALOV YIKILDI

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Çöken yolun 5 kilometre ilerisinde rahatsızlanan iki diyabet hastası AFAD ile AKUT ekiplerince çöken yola ip gererek karşıdan karşıya geçirildi. Tahliye edilen hastalar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karayolları ve DSİ ekipleri, çöken noktada dolgu ve onarım çalışmaları yürüterek yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışma başattı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ardeşen’de dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. Ardeşen’de Durak Deresi’ne yakın alanda kurulu belediyeye ait Dereağzı Sosyal Tesisleri’ndeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26’sının yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

BAKANLAR BÖLGEDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu Rize’ye gelerek incelemelerde bulundu. Afetten en çok etkilenen Rize ve Artvin’de dün sabahtan itibaren selin izlerinin silinmesi için çalışmalara başlandı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırmaya başladı. Çöken yollar onarılırken, elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Ekipler bir yandan da bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor. Rize’de şiddetli sağanakla oluşan selin ardından çökme sonucu ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanınca, bölgedeki otellerde konaklayan turistler, dönüşe geçemedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, onarım çalışmaları olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

METREKAREYE 300 KG YAĞIŞ

Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de yüksek rakımlı bazı noktalara 24 saatte metrekareye 272 kilograma kadar yağış düştü. Bir günde metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer ise yaklaşık 300 kilogramla Giresun’un Çanakçı ilçesi olarak belirlendi.

4 KENTE ‘TURUNCU’ UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için ‘turuncu’ kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

