Sel, fırtına, yağış, dolu... İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu uyarı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 18:35

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

BU İLLER DİKKAT

Paylaşımda, yarın İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
