Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgaz'da temizlik mesaisi

Gülseren KARAPINAR- Şevval CİNDİR- Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:43
6 kişinin yaşamını yitirdiği Ayazağa'da belediye ekipleri yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, kayıp 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Felaketin izlerini silmeye çalışan Kemerburgaz'da ise hasar tespit ve çamur temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
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İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu.
Taşkın nedeniyle mahalledeki çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Belediye ekipleri mahallede yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
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KEMERBURGAZ'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta etkili olan selden en çok etkilenen bölgelerden birisi de Kemerburgaz olmuştu. Kemerburgaz'da da zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.