Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgaz'da temizlik mesaisi

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İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Taşkın nedeniyle mahalledeki çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri mahallede yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

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KEMERBURGAZ'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta etkili olan selden en çok etkilenen bölgelerden birisi de Kemerburgaz olmuştu. Kemerburgaz'da da zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.