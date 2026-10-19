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Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgaz'da temizlik mesaisi

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#Sel Felaketi#Ayazağa Temizlik#Kemerburgaz Hasar
Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgazda temizlik mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:43

6 kişinin yaşamını yitirdiği Ayazağa'da belediye ekipleri yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, kayıp 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Felaketin izlerini silmeye çalışan Kemerburgaz'da ise hasar tespit ve çamur temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

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İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgazda temizlik mesaisi

Taşkın nedeniyle mahalledeki çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgazda temizlik mesaisi

Belediye ekipleri mahallede yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgazda temizlik mesaisi

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KEMERBURGAZ'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta etkili olan selden en çok etkilenen bölgelerden birisi de Kemerburgaz olmuştu. Kemerburgaz'da da zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor: Ayazağa ve Kemerburgazda temizlik mesaisi

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#Sel Felaketi#Ayazağa Temizlik#Kemerburgaz Hasar

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