Sel felaketinin tahribatı uydudan görüntülendi: 1 yıllık yağış 2-3 günde yağdı

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı uzaydan görüntüledi. İncelemelerde sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı.

"SELDEN EN ÇOK BOZKURT VE ABANA BÖLGELERİ ETKİLENDİ"



UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi , olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık. Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerin de can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi.

"1 YILDA YAĞACAK YAĞIŞIN YARISI 2-3 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE YAĞDI"



Prof. Dr. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz" diye konuştu.

"DERE YATAĞI SEL SONRASI 300- 350 METRELERE KADAR YAYILDI"



Uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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