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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Sel felaketinden sonra Bartın'da deniz çamur rengine döndü

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Sel felaketinden sonra Bartın'da deniz çamur rengine döndü

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın’da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı. 

5 gün önce Bartın’ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü.

Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz’e ulaştı. Masmavi deniz çamur rengine döndü.

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Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.

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