Sel felaketinden sonra Bartın'da deniz çamur rengine döndü
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın’da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı.
5 gün önce Bartın’ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü.
Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz’e ulaştı. Masmavi deniz çamur rengine döndü.
Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.