Sel felaketinden etkilenen köylere yardım havadan gitti! Hürriyet o ana tanık oldu

Sel bölgesinde Jandarma’nın 5’i Sikorsky, 2’si MI-17 olmak üzere 7 helikopteri, arama kurtarma ve yardımların dağıtımında görev yapıyor. Selden en çok etkilenen Kastamonu’nda karayoluyla bağı kesilen köyler, AFAD’ın Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki kriz masasına ulaşıyor. Köylerin yardım talepleri üzerine Jandarma helikopterleri köylere aralıksız yardım taşıyor. Çatalzeytin ve Abana sahilinde kamyonlarla gelen gıda, su ve temizlik malzemelerini alan helikopterleri indikleri noktada köylüler karşılıyor. Helikopterler tek kalkışla kimi zaman birkaç köye ulaşırken, kimi zaman da bir köye birden fazla kez gidiyor.

ZORLU COĞRAFYA

Çatalzeytin’in Piri ve Yemişli köylerine taşınan yardımları Hürriyet muhabiri, jandarma helikopterinde takip etti. Helikopter Piri’ye 100 kişilik gıda ve su, Yemişli’ye ise 10 hanelik gıda, ekmek ve su bıraktı. Sık ağaçların sardığı zorlu coğrafyada bulabildikleri küçücük bir düz alana inen helikopteri karşılayan köylüler, erzakların taşınmasına yardım etti. Yemişli’de bazı köylüler helikopteri bayraklarla karşıladı. İstanbul’dan tatil için geldiğini söyleyen bir kadın, “Hiç böyle bir şey yaşamadım. Ne böyle burada mahsur kalacağımı ne de buralara helikopterlerin yardım getireceğini bilemezdim. Burada devletimizin varlığını hissettim” dedi. Yardımları karşılayan yaşlı bir köy sakini, “Askerimiz sağ olsun. Bizi aç susuz bırakmadı” sözleriyle helikopterdeki askerlere teşekkür etti.

BOYNUMUN BORCU

Köylere yardım taşıyan helikopterin pilotu Albay Ali Murat Martal, “Halkıma yardım için herkesin seferber olduğu şu ortamda ben de bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanki ağır borç altında bulunan birinin borçlarını ödemesi gibi. Bu bizim boynumuzun borcu, halkımızın hakkı. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya, milletimizin bizlere emaneti olan helikopterlerimizle halkımızın hizmetkârlığını özenle yapmaya devam edeceğiz” diyerek duygularını aktardı.

CAN KAYBI 77'YE ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’deki selde ölenlerin sayısının 77’ye çıktığını duyurdu. Açıklamada Kastamonu’da 62, Sinop’ta 14, Bartın’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın’ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu’dan 1480, Sinop’un Ayancık ilçesinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da afet bölgelerinde elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini duyurdu.









HAVADA KARADA DENİZDE

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin bilançosu ağırlaşırken, kayıpların arama çalışmaları sürüyor. Karadan ve denizden yapılan arama çalışmalarına dün uçaklar da katıldı. Abana ilçesi sahilinde karadan yapılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler ve Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-350 keşif uçağı eşlik ediyor. B-350’ler havadan denizi tarayarak arama çalışmalarına destek oluyor.

ONLARCA İŞ MAKİNESİ

Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet kurumları ve belediyelerden gelen onlarca iş makinesi, ilçeyi eski haline getirebilmek için çabalıyor. Selin getirdiği çamur, balçık, ağaç parçaları ve tomrukların oluşturduğu metrelerce yükseklikteki yığınlar, temizlenmeye çalışılıyor. İlçede birçok ev ve iş yeri tamamen çamur altında olduğu için bu noktalarda çalışmalara arama ekipleri ve ceset arama köpekleri de katılıyor.

KARADENİZ'E ÇAMUR AKIYOR









Ezine Çayı’nın getirdiği çamur yığını, Karadeniz’in mavi sularını kahverengiye dönüştürdü. Bozkurt’tan geçen çayın suları 2 kilometre sonra Abana Sahili’ne dökülüyor. Gökyüzünden çekilen fotoğraflar, yaşanan dehşeti ortaya koyuyor.

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