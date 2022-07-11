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Sel felaketinde yaşadığı dehşeti anlattı! Gözyaşlarını zor tuttu, konuşmakta zorlandı: Hamileydim, bebeğimi kaybettim

#Istanbul#Bağcılar#Sel

İstanbul'da yaşanan sel felaketi geride harabeye dönen evler bıraktı. Bağcılar'da yaşayan Söylemez ailesinin de evini su bastı. Suna Işık Söylemez, "Bir buçuk hamileydim, bebeğimi kaybettim" dedi. Konuşmakta zorlanan Suna Işık, gözyaşlarını zor tuttu. Korku dolu anları anlatan Murat Söylemez ise "1 dakika içinde su boğazıma kadar geldi. 1 dakika daha geç kalmış olsaydık suyun altında boğuluyorduk" dedi.

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İstanbul'da önceki gece yaşanan sağanak yağış nedeniyle pek çok evi ve iş yerini su bastı. Yaşanan sel felaketinden etkilenen Söylemez ailesi korku dolu anları CNN TÜRK'ten Merve Tokaz'a anlattı...

"1 DAKİKA DAHA GEÇ KALMIŞ OLSAYDIK BOĞULUYORDUK"

Murat Söylemez, "Gece saat 3-4 civarında biz zaten uykudaydık. 1 dakika içinde su boğazıma kadar geldi. 1 dakika daha geç kalmış olsaydık suyun altında boğuluyorduk. Kapıda açılmıyordu. Arkasına dolap düşmüştü. Kapıyı zorla açtım. Korktuk. Uyku sarhoşuyduk. Ne olduğunu anlamadık ki. Suyun içinde uyandık. Kapı son anda açıldı" dedi.

Sel felaketinde yaşadığı dehşeti anlattı Gözyaşlarını zor tuttu, konuşmakta zorlandı: Hamileydim, bebeğimi kaybettim

Murat Söylemez, "Çocuk ağzına kadar suyun içindeydi. Çocuğumu dışarı çıkardıktan sonra eşimi aldım. Komşular da bize terlik kıyafet verdi. Sabaha kadar dışarıda kaldık, sabah da yatacak bir yer bulduk. Kapı açılmıyor, boğulup öleceğiz burada diye düşündüm. 1 dakika geç kalsak, ölmüştük. Her şey 1 dakika içinde oldu. 3 camdan aynı anda şelale gibi akıyordu. Su birden komple eve girdi." ifadelerini kullandı.

Sel felaketinde yaşadığı dehşeti anlattı Gözyaşlarını zor tuttu, konuşmakta zorlandı: Hamileydim, bebeğimi kaybettim

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"BİR BUÇUK HAMİLEYDİM, BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Konuşurken gözyaşlarını zor tutan Suna Işık Söylemez, "Biz uyuyorduk, bir anda oldu. Çocuğu çıkarmaya uğraştık. Babası kapıyla uğraştı, çok zorlandı o da. Kapı açılana kadar çocuk 2-3 defa düştü ağzı su doldu. Bir buçuk hamileydim. Çıktım ama bebeğimi kaybettim, bu su yüzünden. Hiçbir şeyimiz de kalmadı. Sabaha kadar dışarıda oturduk. Allah razı olsun komşular aldı, üstümüze kıyafet falan verdiler, sıcak çay verdiler. Komşular yardımcı oldu. Bir arkadaşımızın evinde kalıyorum şimdi. Her yere bakıyoruz, ev bulma şansımız da yok. Para da içeride kalmıştı, onu bulmaya çalışıyoruz, en azından onu kurtarmaya çalışıyoruz. Allah büyüktür diyoruz, başka diyecek bir laf bulamıyorum. 2 gün geçti ama yattığımda o su üzerime geliyormuş gibi oluyor yatamıyorum. Sanki böyle filmlerdeki gibi geldi, hiç aklıma sığdıramıyorum, rüyamda bile görmek istemiyorum. Hiç kimse böyle bir şey yaşamasın. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuğumu öyle görünce çok korktum. Eğer o kapı açılmasaydı... Çıkış yerleri de doluydu. Çocuk boğuluyordu." ifadelerini kullandı.

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Doğmamış bebeğini kaybeden Murat Söylemez ise, "Allah oğlumuza uzun ömür versin. Oğlumuzu kurtardık. Yapacak bir şey yok." dedi.

Sel felaketinde yaşadığı dehşeti anlattı Gözyaşlarını zor tuttu, konuşmakta zorlandı: Hamileydim, bebeğimi kaybettim

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#Istanbul#Bağcılar#Sel

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