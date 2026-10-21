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Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı

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#İstanbul#Sel Felaketi#Ahmet Derin
Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 17:02

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan ve Haliç açıklarında cansız bedenine ulaşılan 63 yaşındaki Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı. Derin'in cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İstanbul’da 14 Ekim'deki sağanağın ardından meydana gelen selde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 7’nci gününde Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu. Denizden çıkarılan cenaze DNA incelemesi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Derin’in cenazesi buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

YENİ AYAZAĞA MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLDİ

Ahmet Derin için Kağıthane’de bulunan Nurtepe Cemevi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Derin’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Helallik alınmasının ve dua edilmesinin ardından Derin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.

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#İstanbul#Sel Felaketi#Ahmet Derin

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