Sel felaketinde can kaybı 20’ye yükseldi! Fatma hemşire ve kızından acı haber

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Depremlerin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde geçen hafta salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkânıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya’nın cansız bedenleri bulundu.

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’a ise ulaşılamadı.

8 KM UZAKTA BULUNDU

522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için günlerdir çalışma yürüttü. Dün sabah, arama çalışmalarının 6’ncı gününde kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıkta hemşire Fatma Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Fatma Tekdal’ın kayıp kızı 1.5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ı da Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında buldu. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükselmiş oldu. Ekipler Şanlıurfa’da da Hilvan-Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün’ü arıyor.

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YARDIM ETMEK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Mardin Kızıltepe’de de debisi yükselen dereye düşen ve arama çalışmaları dün de süren Fatma Sezer’in (11), ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybetmesi sonrası suda kaybolduğu ortaya çıktı. Fatma’nın amcası Rıdvan Sezer, “Amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma gözden kayboluyor” dedi.

O ALTGEÇİT TRAFİĞE AÇILDI

Şanlıurfa’da sel felaketinin ardından adeta ölüm havuzuna dönen Abide Köprülü Kavşağı altgeçidinde temizlik çalışmaları da tamamlandı. Çamur tabakasının oluştuğu altgeçit, polis ve jandarmaya ait TOMA’larla temizlendi. Altgeçit yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6 gün sonra açılan altgeçitte incelemelerde bulundu.

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Öte yandan kentte 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel ve 1687 araç ile selin izleri silinirken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Şu ana kadar 3 bin 154 kişinin konut, işyeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarına havadan 2 helikopter destek oluyor. Selin vurduğu Sülemaniye, Akabe, Eyyübiye mahallerinde oturanlardan da su faturası alınmayacağı bildirildi.