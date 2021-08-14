Sel felaketinde büyük kahramanlık! Ertuğrul'dan kahreden haber: Cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir’in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı.

Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi.

YARDIM İÇİN DÖNDÜĞÜNDE ÖZDEMİR AİLESİNİN SELE KAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 44'E YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın'daki arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" bilgisine yer verildi.

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