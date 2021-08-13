Sel değil deprem gibi! Taşan dere evleri yuttu: 17 ölü, 1 kayıp

Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu, Sinop'ta sel ve su baskınları yaşandı. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde etkili olan sel, can kayıplarına ve büyük hasara yol açtı. Kastamonu’da 15 kişi hayatını kaybetti. Sinop’ta etkili olan selde de 2 vatandaş yaşamını yitirdi. Bartın’da evi yıkılan 85 yaşındaki Arife Ünal da sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında yüzlerce vatandaş, mahsur kaldıkları yerlerden helikopter, botlar ve iş makineleriyle tahliye edilebildi.

SULAR 4 METREYİ AŞTI

Sel en çok Kastamonu’daki 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağışla birlikte ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyu burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı, sağanak yağışın etkisiyle taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı.

Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı’nın kenarındaki apartmanlardan biri tamamen yıkıldı, ikisi çok ağır hasar aldı. Yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/ AA



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edilmesi ve selzedelerin yaralarının sarılması için talimat verdi. Erdoğan ayrıca dün gece Twitter’dan, sel felaketinde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, yaşanan sel felaketi nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de ertelendiğini bildirdi.

HER ŞEY BEŞ DAKİKADA OLDU

Kastamonu'da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. Bazılarını da ekipler cam ve balkonlardan çıkardı. Bir binanın 2’nci katındaki balkondan 20 saat sonra kurtarılabilen Mustafa Şen, yaşadığı dehşeti “Lokantada yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2’nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar” dedi.

YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmelere göre bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kentteki yöneticiler de dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulunuyor. Selin meydana geldiği 11 Ağustos tarihinde Kastamonu’nun ilçeleri Küre’ye 198, Pınarbaşı’na 167, Azdavay’a 145, İnebolu’ya 123, Abana’ya 122, Bozkurt’a 117 metreküp yağış düştüğü bildirildi.

5 KÖPRÜ YIKILDI

Sel yüzünden Kastamonu’da 3, Bartın’da 2 köprü yıkıldı, birçok köprü de hasar gördü.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Sinop ve Kastamonu’dan 6 helikopterle 353 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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