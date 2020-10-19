Sel aldı! Böyle kurtarılmayı bekledi

İstanbul’da dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Anadolu Yakası’nda su baskınları oldu, trafik durma noktasına geldi. Maltepe’de bir taksi su basan alt geçitte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yağış aralıklarla devam ederken, 11.30 sıralarında, taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi´nde bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, "10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok" dedi.

BİNANIN ZEMİN KATINI SU BASTI

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak üzerindeki üç katlı binanın zemin katı ise suyla doldu. O sırada evde bulunan Uğur Demirci (25), kendi imkanlarıyla pencereyi açarak dışarı çıktı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. Bina sahibi Ali Demirci, “Ben üst katta yatıyordum, sağanakla birlikte sanayi sitesinin suları geldi. Çocuğum camdan ‘Baba baba’ diye bağırmaya başladı. Çocuğun camdan çıktığını gördüm. Evin alt katı komple su aldı. Camdan kendisini zor kurtarmış” dedi.

ANKARA'DA DOLU YAĞMUR, FIRTINA...

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Eskişehir yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu, arabalar sokaklarda mahsur kaldı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı.