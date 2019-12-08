Seküler ne demek? Seküler nedir?

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Seküler sözcüğünün TDK'da belirtildiği ve anlatıldığı anlamlar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.



Sekülerin iki farklı anlamı bulunmaktadır;



Birincisi; yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir defa olan şeklinde açıklanmaktadır.

İkincisi ise laik hayata ait, dinden bağımsız şeklinde tanımlanmaktadır.



Seküler Nedir?



Seküler sözcüğü, hem çok fazla kullanılmayan hem de çok rastlanmayan bir sözcüktür. Aslında bu kelime oldukça mühim bir kavramdır. Bu manada seküler, yaklaşık olarak her yüzyılda bir defa olan olay şeklinde tanımlanır.



Seküler ''Laik vaziyete getirme, dinden bağımsızlaştırma'' anlamlarına da gelmektedir. Bunun dışında yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir kere olan gibi anlamları da taşımaktadır. Seküler sözcüğü, Hristiyanlık doktrinin parçaları arasında bulunan Tanrının zamanın dışında var olması prensibine karşılık olarak zamana vurgu niteliği taşıyan anlamda da kullanılmıştır.