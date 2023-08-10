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Sekiz yıl önce boşandığı eski eşine kurşun yağdırdı

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#Şarjör#Kurşun#Polis
Sekiz yıl önce boşandığı eski eşine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

İstanbul Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde 30 Temmuz’da 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk (34), çocuklarıyla birlikte evinin bahçesinde oturuyordu.

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Öztürk, o esnada 8 yıl önce boşandığı eski eşi Özkan Özan’ın (42) silahlı saldırısına uğradı. 6 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Özan, şarjör değiştirerek tekrar ateş etti.
İsabet eden kurşunlarla yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk ameliyatı 36 saat süren Öztürk 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı.

İKİ kurşun KALDI

Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, hastane içerisinde yüksek güvenlik önlemi alındı. Kadının vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi. Bu arada Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden eski eşine karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi. Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

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#Şarjör#Kurşun#Polis

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