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Sekiz yaşındaki Salih Mert Can'ın kahreden ölümü

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#GAZİANTEP#Kaza#Trafik
Sekiz yaşındaki Salih Mert Canın kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 14:26

Gaziantep'te, park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert Can (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı altına aldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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#GAZİANTEP#Kaza#Trafik

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